الدوري الإسباني.. ليفانتي يتقدم على إلتشي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق ليفانتي على نظيره إلتشي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدف هدف ليفانتي الوحيد، عن طريق جونزالو ميليرو في الدقيقة 12، من عمر المباراة.

ويحتل إلتشي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ 16 بـ 7 نقاط.

وتقام اليوم، السبت، العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإسباني، أبرزها ريال مدريد ضد فياريال، وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد ضد فياريال:

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني. ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للارتقاء إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الليجا. وعاد البلجيكي إيدين هازارد للظهور مرة أخرى في قائمة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". في المقابل يطمح فياريال ريال الذي يقدم نتائج مميزة في الدوري الإسباني هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الملكي، لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني مؤقتا. ويتصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يحل فياريال ثانيا بـ 18 نقطة، وأتلتيكو مدريد ثالثا بـ 17 نقطة، وريال مدريد رابعا بـ 16 نقطة. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد: