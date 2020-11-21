أخبار الرياضة.. كلوب يجهز عقوبة سرية لـ محمد صلاح.. حقيقة سفر ثنائي الأهلي إلى بيروت قبل إصابتهما بكورونا

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، السبت، أن يورجن كلوب المدير الفني قرر معاقبة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، خلال حفل زفاف شقيقه " نصر".
كشفت مصادر خاصة تفاصيل جديدة عن كواليس ساعات ما قبل إعلان إصابة محمود عبدالمنعم كهربا وصالح جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بفيروس كورونا.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن شفاء حازم إمام، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، من فيروس كورونا، واستعداده للحاق بمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
أفاد تقرير مغربي، اليوم، السبت، بأن مجلس إدارة الوداد المغربي وافق على بيع الكونغولي "كاسنجو كازادي" لاعب الفريق إلى المصري، خلال الفترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مسحة طبية جديدة اليوم، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا.
تجرى لجنة الحكام الفرعية التابعة لمنطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد، اختبارات اللياقة البدنية الكوبر لقضاة الملاعب الدرجة الثالثة من الساحة والمساعدين اليوم السبت.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن شفاء حازم إمام، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، من فيروس كورونا، واستعداده للحاق بمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
سخر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بسبب إصابة رحيم ستيرلينج نجم السماوي.
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