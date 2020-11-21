أخبار الرياضة.. كلوب يجهز عقوبة سرية لـ محمد صلاح.. حقيقة سفر ثنائي الأهلي إلى بيروت قبل إصابتهما بكورونا

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، السبت، أن يورجن كلوب المدير الفني قرر معاقبة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، خلال حفل زفاف شقيقه " نصر".