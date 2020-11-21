خاص.. عيد مرازيق يكشف سبب اعتذاره عن استكمال المهمة مع تليفونات بني سويف

اعتذر عيد مرازيق، عن عدم استكمال المهمة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف في مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني موسم 2020-2021.
وفي تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، قال "مرازيق"، "في بداية المفاوضات مع إدارة نادي التليفونات والحديث عن الإمكانيات أخبرونا بوجود مستثمر سيتكفل بكل احتياجات النادي، وتم عرض خطة لتحقيق الصعود للدورى الممتاز".
وأضاف "بدأنا في استقدام عدد من اللاعبين الجدد، وكلهم في صفقات انتقال حر، ثم بدأنا العمل ودخلنا معسكرا مغلقا في منيل شيحة، وخوضنا عددًا من المباريات الودية استعدادًا لدورى القسم الثاني".
وتابع "فوجئت برفض المستثمر دفع إقامة الفريق بأحد الفنادق بعد انتهاء المعسكر؛ الأمر الذي وضع مجلس الإدارة في موقف محرج للغاية الذين تحركوا لدفع المبلغ".
وأوضح "لم أجد الوعود التى تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات، وحتى اللاعبون الجدد والقدماء لم يحصلوا على مقدمات عقودهم ورواتبهم المتبقية بجانب الجهاز الفني، وأصبح الوضع لا يطاق بشأن استكمال المهمة لأن الجميع وراءه مسئوليات ولم يحصل علي راتبه".
وبسؤاله عن الخطوة القادمة رد عيد مرازيق "حتى الآن لا يوجد شيء رسمي، إلا أن الاختيار القادم سيكون صحيحا ومع مجلس إدارة قوي يلتزم بتنفيذ وعوده لتحقيق أهداف الفريق".
واختتم "لا يوجد دعم مادي، ومجلس الإدارة رغم تعاملهم المحترم للغاية منذ اللحظة الأولى، ولكن لا يملكون شيئا في أيدهم ليستمر الفريق والمستثمر لا يملك المصداقية لتنفيذ وعوده".
ويعد عيد مرازيق أحد أبرز المديرين الفنيين الفترة الحالية حيث ساهم بشكل كبير في صعود فريق البنك الأهلي إلي الدورى الممتاز.
قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، تكريم عيد مرازيق المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، الصاعد للدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.
وأكد محمد عبدالمنعم، المشرف علي فريق الكرة بنادي البنك الأهلي، أن عيد مرازيق أصبح جزءًا لا يتجزأ من نادي البنك الأهلي، لافتا إلى اعتزاز إدارة النادي به؛ لما قدمه عيد خلال عامين من العمل المستمر.
من جهته، قال عيد مرازيق المدير الفنى السابق للفريق، إن النجاح الذي شهده النادي، لم يكن ليرى النور إلا بمجلس قوى ورؤية واضحة، وهذا ظهر في اللحظات الأولي منذ دخوله النادي ،مؤكدا أنه سيظل متابعا للفريق .
وتقدم عيد مرازيق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، باستقالته من تدريب الفريق؛ عقب الصعود للدوري الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد.
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