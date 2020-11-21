نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي على إنتقال نجم الفريق للدوري المصري من أجل خوض تجربة إحتراف جديدة إعتباراً من الموسم القادم.

وقال موقع " لي 360 سبورت " المغربي أن الوداد تلقى عرضاً من المصري البورسعيدي للحصول على خدمات الكونغولي كاسونجو كازادي مقابل 260 ألف دولار وسيتم توقيع إتفاقيه شراكة وتعاون في حالة إتمام الصفقة.

وأضاف الموقع أيضاً إلى أن المهاجم الكونجولي بات قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال لصفوف الفريق المصري في حال تم تلقي خطاب رسمي وموافقة اللاعب على العرض مع إشتراط تسلم الدفع الأولى قبل إرسال البطاقة الدولية.