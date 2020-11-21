الرياضة

ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة لاس بالماس للتنس

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أحمد جودة - القاهرة - تأهلت اللاعبة المصرية ميار شريف إلى نهائي بطولة لاس بالماس الدولية للتنس والتي تقام في إسبانيا وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

ونجحت ميار في الإطاحة بمنافستها الألمانية جويل نيماير بنتيجة 2-1 بعد مباراة رائعة للغاية إستمرت بينهما لمدة ثلاثة ساعات كاملة وشهدت تنافسية كبيرة.

وتقدمت ميار شريف في المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، ثم خسرت المجموعة الثانية بنفس النتيجة، وفازت في المجموعة الثالثة بنتيجة 6-3.

وضربت ميار شريف التي توجت مؤخراً بلقب بطولة تشارلستون الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية موعدًا مع الإستونية كايا كانيبي المصنفة 15 على مستوى العالم في وقت سابق على لقب البطولة 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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