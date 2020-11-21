نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمومية الجودو توافق على الميزانية والحساب الختامى للاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجودو والايكيدو والسومو على ما جاء فى محضر الجمعية العمومية السابق الذى عقد فى 29 أكتوبر من العام الماضى ، كما وافق الأعضاء على محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8 فبراير الماضى ، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المنتهية 2019 / 2020،وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد ، وتقرير مراقب الحسابات .

واعتمدت الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2020 /2021 ، كما تم الموافقة على لائحة المشاركة الإعلامية المعتمدة من مجلس الإدارة ، وتم رفع مكافأة المدير التنفيذى بنسبة 10 % ليصبح 11 الف بدلا من 10 الالف جنيه ، كما تم رفع مكافأة المدير المالى بنفس النسبة ، ورفع مكافأة مراقب الحسابات بنسبة 20 %.

حضر الجمعية العمومية 35 ناديا وهيئة رياضية من أصل 42 أرسلوا استماراتهم للاتحاد واللجنة الأوليمبية ، من أصل 54 عضوا لهم حق حضور الجمعية العمومية ، كما حضر مجلس الإدارة برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى ، الذى رأس اجتماع الجمعية ، وأدار الجمعية المستشار محمد الدمرداش .