نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق فياريال في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، فاران، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، أوديجارد.

خط الهجوم: ماريانو، لوكاس فاسكيز - هازارد.

يذكر أن ريال مدريد قد خسر مباراته الماضية أمام فالنسيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.