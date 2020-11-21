ميار شريف إلى نهائي بطولة جران كاناريا للتنس

تأهلت ميار شريف إلى نهائي بطولة جران كاناريا للتنس بإسبانيا وذلك بعد تغلبها على الألمانية جولي نيمير في مباراة نصف النهائي.
واستطاعت البطلة المصرية التغلب على جولي بنتيجة مجموعتين لمجموعة وحيدة في مباراة استمرت لما يقارب الثلاث ساعات.
وتأهلت ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة جران كاناريا للتنس بإسبانيا وذلك بعد فوزها على منافستها البلجيكية لارا سالدن بمجموعتين للاشيء.
واستطاعت ميار التأهل إلى الدور الثاني بعد تغلبها على الإسبانية مارتا كوستيك بمجموعتين لمجموعة وحيدة.
وشهدت المباراة عودة ميار بعد تأخرها حيث كانت متأخرة في المجموعة الثانية بنتيجة5-4 ولكنها استطاعت تحويل الخسارة إلى فوز لتحسم هذه المجموعة لصالحها بنتيجة 7-5 ثم تفوز بالمجموعة الثالثة لتنهي المباراة بفوز بمجموعتين للاشيء.
وتدخل لاعبة مصر هذه البطولة بهدف تحسين تصنيفها لتدخل ضمن أفضل مائة لاعبة في العالم.
وكانت بطلة مصر قد قفزت إلى المركز 132 عالميا والثاني عربيا بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز كبير.
وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.حققت ميار شريف، إنجازا هائلا للتنس المصري، بعد أن أصبحت أول لاعبة تفوز ببطولة تشارلستون للتنس الدولية بجائزة تقدر بـ 100 ألف دولار.
وحققت ميار شريف، بطولة تشارلستون للتنس بعد فوزها على البولندية البولندية كاترزينا كاوا، بنتيجة مجموعتين للا شيء 6 - 2، 6 - 3 لتفوز بأحد الألقاب المرموقة.
وأبرز الاتحاد الدولي للتنس، فوز ميار بالبطولة، واصفًا إياها بأنها تفتح لمصر أبوابا جديدة في عالم التنس بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية متفوقة على لاعبات يسبقنها في التصنيف العالمي مثل ميساكي دوي المصنفة 81 والتي تغلبت ميار عليها في مباراة نصف النهائي.
وفي تصريحات لـ ميار شريف، لموقع الاتحاد الدولي للتنس، قالت "هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنني كنت أعمل بجد وكنت أنتظر فرصتي للتألق".
وتابعت ميار شريف "هذا الأسبوع كان صعبا على المستوى البدني لقد كان هناك ضغط كل يوم ولكنني سعيدة بما حققته".
وأضافت ميار شريف "لقد عملت بجد ، كنت أستيقظ كل يوم متعبة جدا، ولكنني اجتهدت في العمل وكانت تجربتي رائعة".
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