تأهلت ميار شريف إلى نهائي بطولة جران كاناريا للتنس بإسبانيا وذلك بعد تغلبها على الألمانية جولي نيمير في مباراة نصف النهائي.

واستطاعت البطلة المصرية التغلب على جولي بنتيجة مجموعتين لمجموعة وحيدة في مباراة استمرت لما يقارب الثلاث ساعات.

وتأهلت ميار شريف إلى نصف نهائي بطولة جران كاناريا للتنس بإسبانيا وذلك بعد فوزها على منافستها البلجيكية لارا سالدن بمجموعتين للاشيء.

واستطاعت ميار التأهل إلى الدور الثاني بعد تغلبها على الإسبانية مارتا كوستيك بمجموعتين لمجموعة وحيدة.

وشهدت المباراة عودة ميار بعد تأخرها حيث كانت متأخرة في المجموعة الثانية بنتيجة5-4 ولكنها استطاعت تحويل الخسارة إلى فوز لتحسم هذه المجموعة لصالحها بنتيجة 7-5 ثم تفوز بالمجموعة الثالثة لتنهي المباراة بفوز بمجموعتين للاشيء.

وتدخل لاعبة مصر هذه البطولة بهدف تحسين تصنيفها لتدخل ضمن أفضل مائة لاعبة في العالم.

وكانت بطلة مصر قد قفزت إلى المركز 132 عالميا والثاني عربيا بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية في إنجاز كبير.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.حققت ميار شريف، إنجازا هائلا للتنس المصري، بعد أن أصبحت أول لاعبة تفوز ببطولة تشارلستون للتنس الدولية بجائزة تقدر بـ 100 ألف دولار.

وحققت ميار شريف، بطولة تشارلستون للتنس بعد فوزها على البولندية البولندية كاترزينا كاوا، بنتيجة مجموعتين للا شيء 6 - 2، 6 - 3 لتفوز بأحد الألقاب المرموقة.

وأبرز الاتحاد الدولي للتنس، فوز ميار بالبطولة، واصفًا إياها بأنها تفتح لمصر أبوابا جديدة في عالم التنس بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية متفوقة على لاعبات يسبقنها في التصنيف العالمي مثل ميساكي دوي المصنفة 81 والتي تغلبت ميار عليها في مباراة نصف النهائي.

وفي تصريحات لـ ميار شريف، لموقع الاتحاد الدولي للتنس، قالت "هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنني كنت أعمل بجد وكنت أنتظر فرصتي للتألق".

وتابعت ميار شريف "هذا الأسبوع كان صعبا على المستوى البدني لقد كان هناك ضغط كل يوم ولكنني سعيدة بما حققته".

وأضافت ميار شريف "لقد عملت بجد ، كنت أستيقظ كل يوم متعبة جدا، ولكنني اجتهدت في العمل وكانت تجربتي رائعة".