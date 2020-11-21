طبيب الأهلي يزف بشرى سارة عن حالة لطفي وهاني وأجايي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تحسن حالة ثلاثي الفريق محمد هاني وعلي لطفي وجونيور أجايي.
وأضاف أن الثلاثي سيبدأ غدًا الأحد الدخول بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق، في إطار تجهيزهم لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.
وأوضح أن محمد هاني وجونيور أجايي قطعا شوطًا كبيرًا في برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني الأول من الإصابة في الركبة، في حين يعاني الثاني من الإصابة في كاحل القدم.
وأوضح أن حالة علي لطفي حارس الفريق مطمئنة، مؤكدًا اقتراب إعلان جاهزية اللاعب من الإصابة في الركبة.
هذا ويواجه الأهلي نظيره فريق أبو قير للأسمدة في الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.
ويجري الفريق مسحة طبية مساء اليوم فور العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة أبو قير للأسمدة.
يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا الأحد عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد له مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي.
ويدخل الأهلي مباراة أبو قير بتشكيل يضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.
خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.
خط الهجوم: أليو بادجي.
ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على تفقد أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك قبل بداية مباراة أبو قير للأسمدة .التى بدأت فى الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.
وكانت حافلة فريق الأهلي قد وصلت قبل المباراة بساعة ونصف الساعة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض المباراة.
وخاض الأهلي المباراة بقائمة من اللاعبين ضمت كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من بعد غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.
جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم. هذا ويُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء غدٍ في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.
أضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.
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