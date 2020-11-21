مسحة طبية لـ لاعبي الأهلي بعد العودة من برج العرب الليلة

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن الفريق سيجري مسحة طبية جديدة مساء اليوم السبت، بمقر النادي فور عودة الفريق إلى القاهرة قادمًا من برج العرب بالإسكندرية، عقب مباراة أبو قير للأسمدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ8 لمسابقة كأس مصر.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا الأحد، عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي مباراة أبو قير اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏