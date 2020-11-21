عينة كورونا سلبية.. عدلى القيعي وزوجته يغادران المستشفى للعلاج بالمنزل

غادر المهندس عدلى القيعي مستشار التسويق والتعاقدات فى النادي الأهلي وزوجته المستشفي بعد شفائهما وجاءت عينتهما اليوم السبت سلبية ليخضعا للعلاج الاستشفائي بالمنزل كان عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي و زوجته تعرضا للإصابة بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية وتبين النتيجة " إيجابي ". وعلى الفور تم حجز عدلى القيعى باحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير.

وكانت الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى لكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير. كما أعلن محمد عدلي القيعي، نجل مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب نجل عدلي القيعي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: "الحمد لله أنا عملت مسحة النهاردة وطلعت إيجابي كورونا". وتابع: "يا ريت أي حد اختلط بيا لو حس بأعراض يعمل مسحة عشان يتطمن وربنا يحفظ ويسلم الجميع يا رب". وغاب عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات والتسويق، بالنادي الأهلي، عن احدث حلقات برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة “الأهلي” وقدم الحلقة ابراهيم المنيسي منفردا. ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللهم_اشفى_عدلي_القيعي بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللهم شفاء لا يغادر سقما الف سلامة يا عمنا ورمزنا.. أجر وعافية أن شاء الله" و "‏ربنا يشفيك و يعافيك يا رب #اللهم_اشفي_القيعي". وقال آخرون: "‏سلااامااات ..مليون سلامة يااعظم مدير تعاقدات في القارة ‎#اللهم_اشفي_القيعي" و "‏ربنا يشفيك ياعم عدلي ياكبر حائط ومدافع عن الكيان ان شاء الله ترجع بالسلامه ‎#اللهم_اشفي_القيعي ". وجه الكابتن مجدى عبد الغني لاعب النادي الاهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين الدعم للمهندس عدلى القيعى بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه بتويتر قائلا "‏تمنياتي بالشفاء العاجل للمهندس عدلي القيعي ..اللهم اشفيه وعافيه يارب". ووجه خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق رسالة دعم إلى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا. ونشر خالد الغندور صورة لـ عدلي القيعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" وكتب:" الف مليون سلامة و ربنا يشفيك يا مهندس عدلي من فيروس كورونا".

كان عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي و زوجته تعرضا للإصابة بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية وتبين النتيجة " إيجابي ". وعلى الفور تم حجز عدلى القيعى باحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير.

وكانت الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى لكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير. كما أعلن محمد عدلي القيعي، نجل مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب نجل عدلي القيعي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: "الحمد لله أنا عملت مسحة النهاردة وطلعت إيجابي كورونا". وتابع: "يا ريت أي حد اختلط بيا لو حس بأعراض يعمل مسحة عشان يتطمن وربنا يحفظ ويسلم الجميع يا رب". وغاب عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات والتسويق، بالنادي الأهلي، عن احدث حلقات برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة “الأهلي” وقدم الحلقة ابراهيم المنيسي منفردا. ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللهم_اشفى_عدلي_القيعي بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللهم شفاء لا يغادر سقما الف سلامة يا عمنا ورمزنا.. أجر وعافية أن شاء الله" و "‏ربنا يشفيك و يعافيك يا رب #اللهم_اشفي_القيعي". وقال آخرون: "‏سلااامااات ..مليون سلامة يااعظم مدير تعاقدات في القارة ‎#اللهم_اشفي_القيعي" و "‏ربنا يشفيك ياعم عدلي ياكبر حائط ومدافع عن الكيان ان شاء الله ترجع بالسلامه ‎#اللهم_اشفي_القيعي ". وجه الكابتن مجدى عبد الغني لاعب النادي الاهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين الدعم للمهندس عدلى القيعى بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه بتويتر قائلا "‏تمنياتي بالشفاء العاجل للمهندس عدلي القيعي ..اللهم اشفيه وعافيه يارب". ووجه خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق رسالة دعم إلى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا. ونشر خالد الغندور صورة لـ عدلي القيعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" وكتب:" الف مليون سلامة و ربنا يشفيك يا مهندس عدلي من فيروس كورونا".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللهم شفاء لا يغادر سقما الف سلامة يا عمنا ورمزنا.. أجر وعافية أن شاء الله" و "‏ربنا يشفيك و يعافيك يا رب #اللهم_اشفي_القيعي". وقال آخرون: "‏سلااامااات ..مليون سلامة يااعظم مدير تعاقدات في القارة ‎#اللهم_اشفي_القيعي" و "‏ربنا يشفيك ياعم عدلي ياكبر حائط ومدافع عن الكيان ان شاء الله ترجع بالسلامه ‎#اللهم_اشفي_القيعي ". وجه الكابتن مجدى عبد الغني لاعب النادي الاهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين الدعم للمهندس عدلى القيعى بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد. وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه بتويتر قائلا "‏تمنياتي بالشفاء العاجل للمهندس عدلي القيعي ..اللهم اشفيه وعافيه يارب". ووجه خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق رسالة دعم إلى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا. ونشر خالد الغندور صورة لـ عدلي القيعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" وكتب:" الف مليون سلامة و ربنا يشفيك يا مهندس عدلي من فيروس كورونا".

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