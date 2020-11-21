أشرف بن شرقي يصل إلى القاهرة غدا

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي اخطار مسؤولي النادي الأبيض بوصوله إلى القاهرة غدا الأحد للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري الأبطال.

ويتواجد اللاعب في المغرب بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو إراحة كل من محمد أبو جبل ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد من مباراة الفريق أمام نادي مصر المقرر لها مساء اليوم في دور الثمانية لكأس مصر.

وقرر المدير الفني استبعاد اللاعبين من القائمة التي ستخوض لقاء الكأس من أجل منحهم راحة قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 27 نوفمبر الجارى في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفني للفريق الأبيض بمحمود جنش في حراسة المرمى وعدد من البدلاء في تشكيل لقاء اليوم.

ويغيب عن الزمالك كل من محمد عبدالشافي وحازم إمام وعمر السعيد للإصابة وأشرف بن شرقي لعدم وصوله للقاهرة وفرجاني ساسي للإيقاف.

فيما كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك عن سلبية مسحة كورونا الثانية لحازم إمام ظهير أيمن الفريق والتي خضع لها بالأمس للاطمئنان عليه.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أنه سيتم وضع برنامج تدريبي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري باستاد القاهرة .

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بعد انتهاء الزمالك من لقاء نادي مصر في دور الثمانية بكأس مصر والمقرر له اليوم .

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتدا من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.

ويفضل الجهاز الفني للفريق الانتظام في معسكر مبكر لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأبيض حاليا للقاء نادي مصر مساء اليوم السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر اليوم بالسويس استعدادا للمباراة.