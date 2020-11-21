أشرف بن شرقي يصل إلى القاهرة غدا

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي اخطار مسؤولي النادي الأبيض بوصوله إلى القاهرة غدا الأحد للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري الأبطال.
ويتواجد اللاعب في المغرب بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون.
فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو إراحة كل من محمد أبو جبل ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد من مباراة الفريق أمام نادي مصر المقرر لها مساء اليوم في دور الثمانية لكأس مصر.
وقرر المدير الفني استبعاد اللاعبين من القائمة التي ستخوض لقاء الكأس من أجل منحهم راحة قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 27 نوفمبر الجارى في نهائي دورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفني للفريق الأبيض بمحمود جنش في حراسة المرمى وعدد من البدلاء في تشكيل لقاء اليوم.
ويغيب عن الزمالك كل من محمد عبدالشافي وحازم إمام وعمر السعيد للإصابة وأشرف بن شرقي لعدم وصوله للقاهرة وفرجاني ساسي للإيقاف.
فيما كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك عن سلبية مسحة كورونا الثانية لحازم إمام ظهير أيمن الفريق والتي خضع لها بالأمس للاطمئنان عليه.
وأوضح مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أنه سيتم وضع برنامج تدريبي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري باستاد القاهرة .
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بعد انتهاء الزمالك من لقاء نادي مصر في دور الثمانية بكأس مصر والمقرر له اليوم .
واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتدا من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.
ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.
ويفضل الجهاز الفني للفريق الانتظام في معسكر مبكر لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.
ويستعد الفريق الأبيض حاليا للقاء نادي مصر مساء اليوم السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر اليوم بالسويس استعدادا للمباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف بن شرقي يصل إلى القاهرة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.