بهدفي دابو وشادي حسين.. سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا معنويا على الاسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية.

قدم لاعبو سيراميكا كليوباترا مباراة رائعة، وسيطر الفريق على معظم فترات اللقاء، وحرص المدير الفني هيثم شعبان، على إشراك كل عناصر الفريق، لتجربة أكثر من خطة وطريقة للعب.

تقدم سيراميكا كليوباترا مبكرا، عن طريق شريف دابو في الدقيقة العاشرة، وتعادل الاسماعيلي بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ونجح شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة الثامنة والستين.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق.

وعقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقد محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة ، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ، قبل التحرك إلى استاد الإسماعيلية، ومواجهة الإسماعيلي في مباراة ودية. ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، استعدادا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز. وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد أعلن ضم 14 صفقة استعدادا للموسم الجديد، وهي محمد إبراهيم، وأحمد محسن، ومحمد توني، ومحمد مسعد، ورجب بكار، وعبد الرحمن بودي، وعبدالله محمود، والإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابينا، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين "أوفا" مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق. وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريبه مساء أمس الجمعة، تحت الأمطار، في ملعب فندق إقامة الفريق بمحافظة الإسماعيلية. الهدف من معسكر الفريق؛ الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق. وهطلت الأمطار بشدة على مران الفريق الذي بدأ في الخامسة والثلث، وقسمه هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى تمرين خاص للمهاجمين على كيفية إنهاء الهجمة، وكذلك تقسيمة قوية بين جميع اللاعبين. وتحدث عمرو حسن المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن معسكر فريقه المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، مشددا على أن أهداف المعسكر تتحقق بشكل سريع ومتميز، وأكد عمرو حسن على أن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، قرر الدخول في معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم، أهدافه زيادة معدل اللياقة البدنية للاعبين، وتحقيق الانسجام المطلوب. وشدد المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا، على أن هيثم شعبان قرر تغيير مكان المعسكر من الإسكندرية إلى الإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية في عروس البحر الأبيض المتوسط، معربا على سعادته بالاستجابة السريعة من اللاعبين لخطط وأفكار الجهاز الفني طوال الفترة الماضية. وأردف عمرو حسن قائلا: "بدأنا نلمس استجابة اللاعبين للخطط التدريبية وطرق اللعب، والكل اجتمع على هدف واحد هو تحقيق طموح النادي، في ظل توفير كافة الإمكانات من مجلس إدارة النادي". وتحدث مدرب سيراميكا كليوباترا عن الصفقات الجديدة قائلا: "كل اللاعبين المنضمين حديثا إضافة قوية جدا للفريق، في ظل استمرار عناصر مميزة مع النادي، نطمح لعمل توليفة جيدة بين كافة العناصر، للظهور بالشكل الأمثل، في الدوري الممتاز".

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