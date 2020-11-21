تشيلسي يضرب نيوكاسل بثنائية ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي.. فيديو

فاز فريق تشيلسي على نظيره نيوكاسل بهدفين رد، في

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: جيمس - زوما - رودجر - تشيلويل.

خط الوسط: كانتي - كوفاتش - ماونت.

خط الهجوم: حكيم زياش - أبراهام - فيرنر.

وجاء الهدف الأول عن طريق فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه ليمنح فريق تشيلسي التفوق بهدف نظيف في أحداث الشوط الأول من المباراة.

وشهد الشوط الأول تفوق كامل لفريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه فرانك لامبارد حيث جاء الاستحواذ لفريق تشيلسي بنسبة 82% مقابل 18% لصالح فريق نيوكاسل .

كما جاء في الشوط الأول تفوق من جانب لاعبي تشيلسي في الثنائيات الهوائية حيث جاءت بنسبة 68% لصالح فريق البلوز مقابل 32% لصالح فريق نيوكاسل.

وشهدت الدقيقة 29 ضياع هدف محقق من جانب تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي بعدما راوغ أكثر من لاعب لينفرد بالمرمى ويضعها بجانب القائم الأيمن ليضيع هدف محقق للبلوز.

كما شهدت الدقيقة 33 كرة رائعة من جانب المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي حيث راوغ لاعب ثم سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ليضعها على يسار الحارس وتخرج خارج المرمى بجانب القائم الأيسر.

وفي الشوط الثاني واصل فريق تشيلسي سيطرته على المباراة، وتمكن من إحراز الهدف الثاني عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة صعد تشيلسي إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بفارق الأهداف ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ 11، في المركز الـ 13.