أبطال آسيا .. هيونداي الكوري يضرب شنجهاي الصيني بثلاثية

حقق فريق أولسان هيونداي الكوريا الجنوبي الفوز علي ضيفه شنغهاي شنهوا الصيني بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال آسيا.

وجاءت اهداف فريق أولسان هيونداي الكوريا الجنوبي عن طريق يون بيت غارام سجل هدفين في الدقيقة 19 و41 من عمر اللقاء ، وسجل كي هي كيم في الهدف الثالث في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وسجل هدف فريق شنغهاي شنهوا الصيني اللاعب زهو جيانروغ في الدقيقة 89 من زمن المباراة .

وجاء تشكيل الفريق الكوري كالتالي :

حراسة المرمي : جو سو هوك

الدفاع : جيونغ دونغ هو - كي هي كيم - داف بولتويس - جيسون ديفيدسون

الوسط : شين جين هو- كيم سيونغ جون - يون بيت غارام

الهجوم : لي تشونغ يونغ - جونيور نيجراو - ان سنغ كيم

تشكيل شنجهاي الصيني

حراسة المرمي : لي شواي

الدفاع : بي جينهاو - شياوتينغ فينغ - ستيفان مبيا - إيدي فولانغ

الوسط : بواجيي زهو - جياباو وين - يو هانشاو

الهجوم : روفان ليو - بينغ زينلي - زهو جيانروغ

بهذه النتيجة يتصدر اولسان هيونداي الكوري الجنوبي المجموعة برصيد 4 نقاط في دورى ابطال اسيا بالتساوي مع فريق اف سي طوكيو صاحب المركز الثاني بينما جاء فريق شنجهاي في المركز الثالث برصيد 3 تقاط ، ويتذيل المجموعة بيرث جلوري بـ نقاط .

كما حقق فريق كرة القدم الأول بنادي بكين غوان الصيني الفوز على مضيفه إف سي سيئول الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية بكوريا الجنوبية ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال آسيا.

وجاءت أهداف فريق بكين جوان عن طريق فيرناندو في الدقيقة الـ8 من عمر اللقاء والان دوجلاس في الدقيقة 60 من زمن المباراة، بينما سجل هدف فريق بارك تشو يونج في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

وجاء تشكيل فريق سيئول الكوري كالتالي:

حارس المرمى: يانغ هان بين

الدفاع: جان ياكيم - هوانغ هيون سو - يونغ سان يون - كو كوانغ مين

الوسط: كيم وون سايك - يتانج ووك شو - هان شان هي - اوسمار باربا

الهجوم: وسطبارك تشو يونج - جو تي يون

تشكيل بكين

الحارس: هو سين

الدفاع: وانج جانج - كيم مين جاي - يو يانغ - لي لي

الوسط: فيرناندو - شي زهونغو - زهانغ اكسيزهي- ريناتو أغوستو

الهجوم: يونينج تشانج - الان دوغلاس - وانغ زيمينغ

بهذه النتيجة يتصدر فريق بكيم غزان المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدورى ابطال اسيا برصيد 6 نقاط بينما توقف فريق اف سي سيئول في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ، وجاء فريق ميلبورن فيكتوري الاستورالي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق تشيانغراي يونايتد السيريلانكي بـ0 نقطة.

وفي وقت سابق أعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي نشرة عبر موقعة عدم استسلامة وتصعيدة لأزمة مباراته ضد فريق بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" وتضمن البيان ما يلي "حرصا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية، والمكفولة باللوائح والأنظمة ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد بيرسبوليس فقد بدأت الإدارة إجراءات الرفع لمحكمة (كاس)».

وجاء ذلك ردا على رفض لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها النصر وتأكيده على أهلية مشاركة لاعبي الفريق الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي ضمن منافسات دوري أبطال أسيا والتي انتهت بفوز بيرسبوليس بركلات الترجيح بنتيجة 3/5 بعد انتهاء زمن المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلة في الوقت الأصلي والإضافي.

هذا وسيكون فريق بيرسبوليس الإيراني طرفًا في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.