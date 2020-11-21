ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ أمام بريمن بالدوري الألماني

يستضيف فريق بايرن ميونخ منافسه فيردر بريمن في تمام الساعة الرابعة والنصف علي ملعب اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الالماني موسم 2020-2021 "بوندزليجا" .

وأعلن المدرب الألماني هانز فليك، تعويض غياب مواطنه جوشوا كيميتش بسبب إصابة في الركبة، بالدفع بصاحب الـ 32 عامًا رفقة الإنجليزي الشاب جمال موسيالا في وسط الملعب.

ووضع فليك الثلاثي الألماني ليروي ساني، ليون جوريتسكا وسيرجي جنابري على مقاعد البدلاء منذ البداية، بينما استُبعد الثنائي نيكلاس سولي وبونا سار من القائمة بسبب مشاكل بدنية بجانب كيميتش، كورينتين توليسو وألفونسو ديفيز.

وجاءت تشكيلة بايرن كالتالي:

حارس المرمي : نوير

الدفاع : بافارد - ألابا - بواتينج - هيرنانديز

الوسط : مارتينيز -موسيالا - كومان

الهجوم : كوستا - مولر - ليفاندوفسكي

ويسعي ليفاندوفسكي لمواصلة صدارته ترتيب هدافي الدوري الالماني وحسم اللقب مبكرا حيث سجل حتي الان 11 هدف في 7 مباريات فقط بينما جاء لوكاس ألاريو لاعب باير ليفركزون في المركز الثاني برصيد 7 اهداف .

بينما جاء تشكيل بريمن كالتالي :

بافلينكا، أوجوستينسون، موهوالد، راشيكا، بيتينكورت، سارجينت، توبراك، سيلاسي، فريدل، إيجيستين، جروس

ويتصدر فريق بايرن ميونخ جدول ترتيب الدورى الالماني برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة وحيدة بينما جاء فريق بريمن في المركز 9التاسع برصيد 10 نقاط جمعهم من فوزين واربعة انتصارات وخسر مباراة واحده .

وفي وقت سابق أكدت تقارير صحفية، غياب يوسوا كيميتش، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، عن فريقه لنهاية العام، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلاسيكو ألمانيا أمام بروسيا دورتموند. وتعرض كيميتش للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، بعد اصطدامه بإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كيميتش أجرى عملية جراحية، والتي ستبعده عن فريقه لنهاية العام الجاري. وعبر حسن صالحيموفيتش عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها كيميتش، مظهرًا دعمه للاعب في فترة التأهيل التي سيخضع لها.