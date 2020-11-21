نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكا يعلن رغبته في العودة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، أنه سيعود إلى صفوف الأهلي ناديه السابق، في يوم من الأيام.

ونشر كوكا عبر "ستوري" حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أحد الأسئلة الموجههة له، حول إمكانية عودته لصفوف الأهلي مرة أخرى، ليرد قائلا "إن شاء الله".

وفي سؤال أخر حول استمرار إصابته بفيروس كورونا، أجاب كوكا يأنه مازال مصابا، مشيرا إلى عدم قدرته على مقابلة الأشخاص.

وشارك كوكا أساسيا في مباراة مصر ضد توجو الأخيرة، بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والتي فازت فيها الفراعنة بنتيجة 3 / 1.