نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يجري مسحة طبية عقب مواجهة أبو قير للأسمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على أن الفريق سيجري مسحة طبية جديدة مساء اليوم السبت، بمقر النادي فور عودة الفريق إلى القاهرة قادمًا من برج العرب بالإسكندرية، عقب خوض مباراة أبو قير للأسمدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ8 لمسابقة كأس مصر.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا الأحد، عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي مباراة أبو قير اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏