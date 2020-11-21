نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أخبار سارة في الأهلي قبل مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة ثلاثي الفريق محمد هاني وعلي لطفي وجونيور أجايي.

أضاف أن الثلاثي سيبدأ غدًا الأحد الدخول بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق، في إطار تجهيزهم لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح أن محمد هاني وجونيور أجايي قطعا شوطًا كبيرًا في برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث يعاني الأول من الإصابة في الركبة، في حين يعاني الثاني من الإصابة في كاحل القدم.

وأوضح أن حالة علي لطفي حارس الفريق مطمئنة، مؤكدًا اقتراب إعلان جاهزية اللاعب من الإصابة في الركبة.

هذا ويواجه الأهلي نظيره فريق أبو قير للأسمدة في الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

ويجري الفريق مسحة طبية مساء اليوم فور العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة أبو قير للأسمدة.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا الأحد عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد له مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي مباراة أبو قير بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏