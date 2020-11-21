وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى أبو قير للأسمدة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول في مرمى نظيره أبو قير للأسمدة في المباراة المقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتمكن وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من تسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر مع حلول الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول من المباراة ااتي تجمع الفريقين حاليًا.

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.