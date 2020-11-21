نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وليد سليمان يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى أبو قير للأسمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى أبو قير للأسمدة في المباراة المقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي الدقيقة 24 وبعد اللجوء إلى تنقية الفيديو المساعد "فار" احتسب حكم المباراة محمد سلامة ميدو ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد قيام إبراهيم ريعو مدافع أبو قير للأسمدة بإبعاد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء من على رأس السنغالي أليو بادجي.

وانبرى وليد سليمان لاعب الأهلي إلى ركلة الجزاء لينجح في إسكان الكرة للشباك ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.