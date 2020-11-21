الرياضة

شفاء عدلي القيعي من فيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شفاء عدلي القيعي من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن الإعلامى إبراهيم المنيسى عن شفاء المهندس عدلى القيعى، من فيروس كورونا المستجد.

وكتب المنيسى عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله.. المهندس عدلى القيعى والسيدة حرمه غادرا المستشفى الآن بعد شفائهما بحمد الله وجاءت عينتهما اليوم سلبية ليخضعا للعلاج الاستشفائى بالبيت.. وطلب إبلاغكم جميعا السلام والشكر".

وكان القيعى تعرض للإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، بعد إصابة نجله محمد بالفيروس نفسه ودخل القيعى وزوجته المستشفى للحصول على رعاية صحية كافية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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