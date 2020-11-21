جاهزية ملعب فريق الشموخ بالخابورة

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري: أعلنت إدارة فريق الشموخ التابع لنادي الخابورة برئاسة سلطان بن حمد العجمي عن جاهزية ملعب الفريق لعودة الأنشطة الرياضية واحتضان الشباب لممارسة هواياتهم المختلفة وذلك بعد الانتهاء من أعمال زراعة الملعب بالعشب الطبيعي وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء المكاتب الإدارية وغرف اللاعبين والمصلى ومرافق الخدمات الأخرى وبات الملعب جاهزا لاستضافة التدريبات والمباريات بانتظار قرار السماح بعودة النشاط الرياضي والشبابي ، وعملت إدارات الفريق المتعاقبة منذ تأسيسه في العام 2012 على إيجاد مقر ثابت للفريق وتكللت الجهود بالنجاح بإضافة صرح رياضي مميز في ولاية الخابورة وتتجه إدارة الفريق في الفترة القادمة إلى خطة الاستثمار المستقبلية باستغلال الواجهة الأمامية وتخصيصها بهدف إيجاد موارد مالية ثابتة تقدم الدعم المناسب لبرامج وأنشطة الفريق المختلفة .. من جانبه قدم رئيس فريق الشموخ الشكر لنجف العجمي عضو المجلس البلدي بشمال الباطنة وكافة الداعمين ومنتسبي الفريق على الوقفة الجادة والدعم اللامحدود مشيدا بجهود اللاعبين والإداريين .

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