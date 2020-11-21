بدون سابق إنذار : لاعبات فريق السلة النسائية يفاجأن بإلغاء المنتخب قبل فترة الإعداد

في الرياضة 21 نوفمبر,2020

كتبت ـ زينب الزدجالية .

تعود أغلب المنتخبات والفرق النسائية التابعة للجان الرياضية خلال الفترة الحالية لاستئناف نشاطاتها بعد التوقف الاضطراري الذي وقع بسبب – كوفيد 19 – والذي على اثره تم تأجيل جميع الأنشطة الرياضية . ومن ناحية أخرى تشد بعض المنتخبات النسائية أمتعتها بعد ان نالها جزاء الالغاء ومنها المنتخب العماني لكرة السلة والبعض الاخر لازال يعاني من الإيقاف المؤقت كمنتخب الطائرة النسائية لحين التأكد من إتمام جميع اشتراطات الأمن والسلامة الصحية .

ولعل جائحة كورونا أعطت الوقت لجميع المؤسسات الرياضية لمراجعة بعض جوانبها الفنية والادارية بالاضافة الى اسباب تراجع البعض منها واخفاقها في العديد من المشاركات ، فيما فضلت بعض الجهات الصمت والاكتفاء بالإقصاء الإجباري لعدة اعتبارات ، فبعد المشاركة الاخيرة لمنتخبات اللجنة العمانية لرياضة المرأة في الدورة السادسة لرياضة المرأة التي اقيمت في أكتوبر الماضي بالكويت وبعد حصولها على المركزالسادس والأخير في الدورة ،مع انحدار في نتائجها وأدائها بعدما شاركت منتخباتها في مختلف منصات التتويج في مختلف المشاركات الخليجية.

وفي نفس السياق، تفاجأت لاعبات المنتخب الوطني لكرة السلة بإلغاء المنتخب كافة، زعما بأن المنتخب قد توالت خسارته في عدد من الاستحقاقات التي شاركت فيها اللاعبات .

حيث قامت اللاعبات بعد الاعلان عن عودة الأنشطة الرياضية واستئناف العمل بها بالتواصل مع اللجنة والتي اكدت لهن، أنه تم اخطار إدارية المنتخب مريم الحوسنية بهذا القرار منذ فترة ، بعد ان ذكرت لهن الاسباب التي ادت الى اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة اللاعبات والمنتخب في الوقت عينه ،الا ان اللاعبات يؤكدن انهن استلمن رسالة تفيد بتوقفهن – اضطراريا – لحين عودة النشاط الرياضي من جديد .

جدير بالذكر أن اللاعبات كن على أهبة الاستعداد للعودة إلى النشاط الرياضي والتدريبات التي كانت تحت قيادة المدرب عمار الكثيري .

وتأمل اللاعبات في معالجة الأمر والوقوف على اسباب الالغاء الحقيقية حيث طالبن بلقاء رئيسة اللجنة العمانية لرياضة المراة السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية من اجل إيجاد حلول مشتركة تكفل استمرارية المنتخب وفق اسس صحيحة ، و مقنعة ، و بما يحقق المصلحة للطرفين ، كما تسعى اللاعبات في لقائهن المرتقب لإيجاد الحلول من أجل المضي قدما وفتح قنوات تواصل بينهن وبين المنتخبات النسائية كافة من أجل اعادة تجهيز اللاعبات مرة اخرى للاستحقاقات القادمة .

جدير بالذكر أن المنتخب العماني النسائي لكرة السلة حقق المركز السادس والأخير في اخر مشاركة له في دورة رياضة المرأة بالكويت في أكتوبر الماضي ، بعدما أخفق في اقتناص نقاط فوز له طوال أيام المشاركة