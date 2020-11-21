مجلس إدارة اتحاد اليد يحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية

قرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعــــاء 23 ديسمبر القادم في تمام الساعة الرابعة عصراً بفندق المروج جرانــــد – الخوير استناداً للمادة (22) من النظام الأساسي للاتحاد .

وسوف يترأس الاجتماع الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد بحضور اعضاء مجلس الإدارة واعضاء الجمعية العمومية، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الاداري والمالي واعمال التي قام بها مجلس الإدارة عن السنة الماضية .

ويأتي هذا الاجتماع بناء على قرار الجمعية العمومية الغير العادية للاتحاد التي عقدت يوم الخامس من شهر الجاري والذي تم خلاله تمديد فترة مجلس الإدارة وتحديد الأول من شهر مايو من العام القادم موعدا للانتخاب مجلس ادارة جديد.

وقد وجة مجلس إدارة الاتحاد دعوة لكافة الأندية الأعضاء و التي تنطبق عليها المادة (17) من النظام الأساسي للاتحاد حضور هذا الاجتماع و المبادرة إلى تجديد العضوية السنوية .

واستناداً للمادة (32) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد فإن الاجتماع يكون صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور ( النصف + 1) فإذا لـــم تتوافر هذه الأغلبية حتى الساعة الرابعة والنصف يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور (ربع) عدد الأعضاء العاملين الذين لهـم حق الحضور لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع والمرفق بالدعوة .

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