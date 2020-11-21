لجنة الشطرنج تختتم بطولة اليوم العالمي للطفل بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة

اختتم أمس الاول أول برامج اللجنة العمانية للشطرنج احتفاء بالعيد الوطني الخمسين المجيد، وهي ضمن 6 برامج قررت اللجنة تفعيلها عبرالانترنت خلال شهري نوفمبر وديسمبر وتتنوع بين المنافسة والتدريب والتعليم والتثقيف. ويأتي تدشين هذه البرامج برعاية من مؤسسة الزبير. وفي إطار التعاون مع الجمعية العُمانية للطفل أولا لتفعيل رياضة الشطرنج بين الأطفال وبمناسبة يوم الطفل العالمي والذي يصادف 22 نوفمبر من كل عام، تم تفعيل بطولة خاصة للاطفال بهذه المناسبة شملت فئات الذكور والإناث تحت 15 سنة. وفتح باب التسجيل للبطولة وتم استلام مشاركات ما يقارب 60 لاعبا من الفئة العمرية 15 سنة وما دون، وأقيمت البطولة مساء يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة بالنظام السويسري من 9 جولات بواقع 5 دقائق وثانيتين لكل جولة وتقام البطولة عبر برنامج Lichess وتأتي الفكرة استمرارا للجهود المبذولة من اللجنة في فترة جائحة كورونا التي قلصت اسباب التواصل واللقاء المباشر للبطولات او التدريبات المباشرة ومواكبة للتقنيات الحديثة ومع استمرار التقدم المعرفي الإلكتروني تم استحداث البطولات الإلكترونية لجميع الشرائح والفئات.

وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي: في فئة الناشئين الذكور تمكن لاعب نادي عبري صهيب الربيعي من إحراز اللقب بـ7.5 نقطة من 9 جولات، وتمكن لاعب نادي السلام علي المعمري من اقتناص المركز الثاني، بينما حل لاعب نادي أهلي سداب عبدالرحمن اليحمدي ثالثا. وفي فئة الناشئات الإناث تمكنت لاعبة نادي صلالة روان البلوشية من تحقيق لقب البطولة بـ6 نقاط، وجاءت هبة المعمرية لاعب نادي صحم ثانيا، فيما أحرزت اللاعبة أميرة الحاتمية المركز الثالث. وبهذه المناسبة قالت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة جمعية الأطفال: نود أن نهنئ جميع الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ونحن على يقين بأن هذا العام مختلف بسبب ظروف الجائحة مع ذلك نسعى جميعا لتجاوز التحديات بهمم عالية وتسخير التقنية بما يعزز اهتمامنا بهذه الفئة. وأضافت: نقدم الشكر الى اللجنة العمانية للشطرنج على تعاونهم من أجل اقامة هذه البطولة، ونؤكد على أهمية مثل هذه الألعاب الذهنية في نمو العقلي والتربوي لدى الاطفال، وجمعية الأطفال أولا مستمرة في إقامة مثل هذا النوع من الشراكات مع مختلف الجهات من أجل خدمة القضايا والمبادرات المتعلقة بالطفل.