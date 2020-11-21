الفيفا يرفض طلب الأندية الثمانية بفترة سماح

بسبب عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام كتب – بدر الزدجالي

تلقى الاتحاد العماني لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض فيه طلب الاندية الثمانية بتأجيل تطبيق نظام تراخيص الاندية والدفع والسماح لها بالتسجيل خلال الاشهر الستة القادمة.

ويأتي ذلك القرار من الفيفا بعد ان تقدم عدد من الاندية منها اندية بالدوري الممتاز بطلب رسمي للاتحاد الدولي بتلك الاعفاءات وذلك بسبب القضايا التي صدرت في حق الاندية خلال الفترة الماضية بالمطالبات المالية وتسجيل اللاعبين والتي وصلت الى أروقة الاتحاد الدولي وبت فيها باحكامه القانونية واسترداد حقوق اللاعبين والمدربين المتضررين من تلك الاندية الثمانية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعطى الاندية الثمانية مهلة من الزمن لحل تلك الاشكاليات سابقا وتنفيذ الاحكام الصادرة بحقها الا ان اغلبها تجاهل تلك الاحكام وهناك اندية نفذت تلك الاحكام في جملة من نفس القضايا.

ورفع الاتحاد العماني لكرة القدم طلب الاندية الثمانية الاسبوع الماضي الى الفيفا في خطاب رسمي يتمثل في فترة سماح اخرى قبل ان تنفذ القرارات في حق تلك الاندية والتي سيكلفها الكثير منها المنع التام من التسجيل الدولي وتتدرج تلك العقوبات في حال عدم تنفيذ الحكم بشطب النقاط والتنزيل الى الحد الادنى وغيرها من العقوبات المتوافقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد العماني لكرة القدم.

ومن المتوقع ان تبادر تلك الاندية باحتواء الازمة والاسراع بتسديد المبالغ المالية عليها للاعبين والمدربين قبل انطلاقة الموسم الحالي.

والاندية الثمانية التي صدر ضدها احكام من الفيفا هي ظفار وصحم والنهضة وفنجاء ومسقط وصحار والعروبة ومرباط.

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