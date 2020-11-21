تشيلسي يفوز على نيوكاسل وينتزع الصدارة
انتزع فريق تشيلسي الإنجليزي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه نيوكاسل 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري.
وتقدم تشيلسي بهدف سجله فيديريكو فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 65.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
وهذا الفوز هو الخامس لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة مقابل الفوز في ثلاث والتعادل في مباراتين.
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