بينهم 3 من الاهلى.. 5 صفقات جديدة تزين قائمة الاتحاد السكندري قبل الموسم الجديد

برئاسة محمد مصيلحي في إبرام العديد من الصفقات قبل إنطلاق الموسم الجديد من أجل المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر.

الصفقات الجديدة جاءت وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول الذي يأمل في إعادة هيكلة صفوف الفريق من أجل العودة إلي منصات البطولات من جديد .

وفيما يلي نرصد لكم أبز الصفقات التي تعاقد معاها الاتحاد السكندري حتى الآن :-

حسام عاشور لاعب الأهلي

نجح نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق للانضمام إلى صفوف الفريق وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن .

ويأمل حسام عاشور في تقديم كافة مالديه وتحقيق البطولات مع الاتحاد السكندري لإسعاد جماهير زعيم الثغر .

عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بانتقال الموهوب عمار حمدي لاعب النادي الأهلي و المنتخب الأوليمبى ، و أحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين جاء ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي و بمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و وكيله الكابتن احمد يحيي .

ويعد عمار حمدي أحد المواهب الصاعدة في الكرة المصرية بعد تأللقه بشكل كبير داخل صفوف المنتخب الأولمبي .

كريم يحيي مدافع الأهلي