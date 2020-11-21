بينهم 3 من الاهلى.. 5 صفقات جديدة تزين قائمة الاتحاد السكندري قبل الموسم الجديد

برئاسة محمد مصيلحي في إبرام العديد من الصفقات قبل إنطلاق الموسم الجديد من أجل المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر.
الصفقات الجديدة جاءت وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول الذي يأمل في إعادة هيكلة صفوف الفريق من أجل العودة إلي منصات البطولات من جديد .
وفيما يلي نرصد لكم أبز الصفقات التي تعاقد معاها الاتحاد السكندري حتى الآن :-
حسام عاشور لاعب الأهلي
نجح نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق للانضمام إلى صفوف الفريق وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام حسن .
ويأمل حسام عاشور في تقديم كافة مالديه وتحقيق البطولات مع الاتحاد السكندري لإسعاد جماهير زعيم الثغر .
عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي
جاء ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي و بمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و وكيله الكابتن احمد يحيي .
ويعد عمار حمدي أحد المواهب الصاعدة في الكرة المصرية بعد تأللقه بشكل كبير داخل صفوف المنتخب الأولمبي .
كريم يحيي مدافع الأهلي
جاء ذلك عقبب تمسك إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري بإمكانيات اللاعب ونظرا لصغر سنه.
ويُعد اللاعب أحد الصاعدين المميزين و يُجيد اللعب بمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع و كان مُعارًا الموسم الماضى لنادى سموحة و قدم أداء متميز جعله محل أهتمام العديد من الأندية المصرية لموهبته و صغر سنة لأنه مواليد 1998.
عبد السميع إبراهيم صانع ألعاب المنصورة
وكان عبدالسميع وشهرته سيمو محل إعجاب العديد من الأندية والتى سعت للتعاقد معه ولكن جدية المفاوضات من خلال إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب وناديه حسمت انتقاله لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لخمس مواسم رياضية وذلك بموافقة حسام حسن المدير الفنى والذى أشاد بإمكانات اللاعب .
رزاق سيسه لاعب الزمالك
وينتظر مسئولو الاتحاد السكندري، رد النادي الأهلي في استعارة "أليو بادجي" إلى صفوف زعيم الثغر بدايةً من الموسم المقبل.
وتسعى إدارة النادي في إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق وضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى والذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانات الفنية و البدنية المميزة لتدعيم الفريق الأول بهذه العناصر المُبشره .
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