طارق حامد يهنئ يوسف أوباما على خطبته: مبروك يا جو

هنأ طارق حامد لاعب نادي الزمالك زميلة يوسف أوباما لاعب الفريق بمناسبة خطوبته الذي أقيمت أول أمس وسط حضور عائلة الثنائي.

ونشر طارق حامد صورة لـ أوباما عبر خاصية استوري علي حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلًا "مبروك ياجو يا حبيبي".



وأعلن يوسف يوسف اوباما لاعب نادى الزمالك خطوبته , ونشر صورتين من خطوبته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".



وعلق اوباما على الصور قائلا الحمد لله " وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : ألف مبروك وربنا يتمملك ع خير بإذن الله - الف مبروك ياحبيبي - ألف مبروك يا كابتن مصر - ألف مبروك يا صاحبي أخيرا - مبروك يا عم الناس - الله اكبر الف مليار مبرووووووك يا حبيبي".



ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.



الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.



ويذكر أنه انتظم سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا مع منتخب مصر في معسكره الأخير وهم محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، في التدريبات الجماعية للفريق غدا الخميس.

يأتي ذلك عقب عودتهم من توجو اليوم عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.



وقام أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل جلسة استشفاء اليوم بجيمانيزيوم النادي.



وأدى اللاعب عمليات الاستشفاء ثم غادر مقر النادي وكان قد شارك مع المنتخب أمس بلقاء توجو بالجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون .



ويستعد الفريق لمواجهة نظيره نادي مصر اليوم السبت على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

