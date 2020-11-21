بمشاركة تريزيجيه.. برايتون يتقدم على أستون فيلا بهدف للاشيء بالدوري الإنجليزي

تفوق فريق برايتون على تظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، بهدف للا شئ في الشوط الاول ، في المباراة التي تقام حاليًا ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول تفوق من جانب فريق برايتون حتى أحرز الهدف في الدقيقة 12 ، عن طريق مهاجم نادي أرسنال السابق والحالي لبرايتون داني ويلبيك.

وانتهى الشوط الأول بتفوق فريق برايتون بنتيجة 1/0 على نظيره أستون فيلا ضمن منافسات البريميرليج وسط مشاركة محمود حسن تريزيجيه.

وشارك الدولي المصري أسايًا منن بداية اللقاء بعد عودته من معسكر منتخب مصر عقب مباراتي منتخب توجو في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون. وجلس الدولي المصري الأخر أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء في هذه المباراة. وتُعد هذه مواجهة اليوم هى المباراة رقم 50 للدولي المصري محمود حسن تريزيجه رفقة أستون فيلا. وكان تريزيجيه قد انضم إلى صفوف الفريق الإنجليزي في يوليو عام 2019 قادمًا من نادي قاسم باشا التركي والذي كان قد انضم إليه في يوليو 2018 من أندرلخت البلجيكي. وعلى الجانب الأخر فاز فريق تشيلسي على نظيره نيوكاسل بهدفين رد، في ، في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ودخل فريق تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: ميندي خط الدفاع: جيمس - زوما - رودجر - تشيلويل. خط الوسط: كانتي - كوفاتش - ماونت. خط الهجوم: حكيم زياش - أبراهام - فيرنر. وجاء الهدف الأول عن طريق فيرنانديز لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه ليمنح فريق تشيلسي التفوق بهدف نظيف في أحداث الشوط الأول من المباراة. وشهد الشوط الأول تفوق كامل لفريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه فرانك لامبارد حيث جاء الاستحواذ لفريق تشيلسي بنسبة 82% مقابل 18% لصالح فريق نيوكاسل . كما جاء في الشوط الأول تفوق من جانب لاعبي تشيلسي في الثنائيات الهوائية حيث جاءت بنسبة 68% لصالح فريق البلوز مقابل 32% لصالح فريق نيوكاسل. وشهدت الدقيقة 29 ضياع هدف محقق من جانب تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي بعدما راوغ أكثر من لاعب لينفرد بالمرمى ويضعها بجانب القائم الأيمن ليضيع هدف محقق للبلوز. شهدت الدقيقة 33 كرة رائعة من جانب المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي حيث راوغ لاعب ثم سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس وتخرج خارج المرمى بجانب القائم الأيسر. وفي الشوط الثاني واصل فريق تشيلسي سيطرته على المباراة، وتمكن من إحراز الهدف الثاني عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة صعد تشيلسي إلى النقطة 18 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بفارق الأهداف ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ 11، في المركز الـ 13. يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات. كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون. وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني. وبموجب اقتراح الوزراة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة. ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.

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