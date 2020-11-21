لاتسيو يفوز على كروتوني 2-0 في الدوري الإيطالي

فاز فريق لاتسيو على نظيره كروتوني بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي " سيريا إي".

وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لنادي لاتسيو في الدقيقة 21، قبل أن يؤكد كوريا تفوق فريق العاصمة الإيطالية، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق لاتسيو للنقطة 14 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد كروتوني عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.