لاتسيو يفوز على كروتوني 2-0 في الدوري الإيطالي

وافتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لنادي لاتسيو في الدقيقة 21، قبل أن يؤكد كوريا تفوق فريق العاصمة الإيطالية، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 58.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق لاتسيو للنقطة 14 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد كروتوني عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.
وسيشارك نادي يوفنتوس في مباراة بطولة كأس السوبر بصفته بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020، أما نادي نابولي فيشارك في البطولة بصفته كأس إيطاليا موسم 2019-2020.
وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي" منذ قليل، أن مباراة بطولة كأس السوبر الإيطالي ستقام يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يناير للعام المقبل 2021، في إقليم ريجيو إيميليا الإيطالي.
وكان يوفنتوس قد توج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، للمرة التاسعة في مسيرته، متفوقًا على منافسه نادي إنتر بنقطة وحيدة، أما نادي نابولي فتوج بكأس إيطاليا بعد فوزه على نادي يوفنتوس في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد أوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بضربات الحظ الترجيحية.
وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم القاضي الإيطالي، باعتبار نادي نابولي خاسرا أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة واعتباره منسحبا في الدوري الايطالي.
وبحسب الصحف الإيطالية، فأن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف الذي قدمه نادس نابولي، وتأييد قرار القاضي الإيطالس.
وبذلك تأكدت احتساب نتيجة خسارة نابولي من يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بثلاثية نظيفة، وخصم نقطة من رصيده
وكان القاضي الإيطالي قد حكم بخصم نقطة من رصيد نادي نابولي واعتباره منسحبا امام يوفنتوس لعدم حضوره المباراة أمامه بسبب إصابات فيروس كورونا في الفريق.
وتغيب نادي نابولي عن حضور مباراته أمام يوفنتوس يوم 4 أكتوبر الماضي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه.
وقال نابولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نابولي يحترم القواعد والقانون دائمًا".
وكان القاضي الرياضي الإيطالي، قد أكد أن نادي نابولي لم يلتزم بالبروتوكول الموضوع ولم يقدم المستندات التي تساند موقفه، ليتم اعتباره منهزمًا مع خصم نقطة من رصيده.
ويعد هذا السيناريو هو تكرار لما حدث بين فريقي الأهلي والزمالك في قمة الدور الأول من بطولة الدوري عندما تخلف الأخير عن حضور المباراة ليتم اعتباره منهزمًا بثنائية نظيفة مع خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.
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