أبو قير للأسمدة يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي

قلص فريق ابو قير للاسمدة الفارق امام النادي الاهلي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات دور ال٨ من بطولة كاس مصر.

سجل كارافالا لاعب ابو قير للاسمدة الهدف بعد هروبه من الرقابة، واستحواذه على الكرة داخل منطقة الجزاء ويسجل هدف ابو قير الاول لتصبح النتيجة ٢-١.

بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الفريقين، وتمكن ابو قير للاسمدة من الاستحواذ على الكرة بطريقة مفاجأة للجميع وسجل اول وصول لمرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ولكن دون أهداف. وسريعاََ ما تدارك الأهلي الأمر وهيمن على منتصف ملعبه، ونظم أكثر من هجمة في الدقائق الاولى من المباراة ولكن دون تسجيل اهداف. وبدأت الحيرة تظهر على اجواء المباراة بين الفريقين، فلم تستقر الكرة بين اقدام لاعبي اي فريق أكثر من دقيقة. وحصل فريق ابو قير للاسمدة على ركلة ركنية اولى في المباراة من الجبهة اليمنى في الدقيقة ٨ من عمر المباراة، تمت سريعة ولم تشكل خطورة على مرمى الأهلي. وحاول وليد سليمان نجم الاهلي صناعة هجمة عنترية، فانطلق بالكرة من الجبهة اليسرى للمارد الاحمر وتوغل مروراََ بلاعبي الفريق المنافس حتى اقترب من منطقة الجزاء ولكن عرقلة الدفاع وحصل على ركلة حرة في الدقيقة ١١. وسدد العربي بدر كرة من خارج منطقة الجزاء وارتطمت في احد المدافعين لتغير اتجاهها وتخدع الحارس ولكن تخرج لركنية. تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى ابو قير للاسمدة، عن طريق تسديدة صاروخية من وليد سليمان في الدقيقة ١٥ من عمر المباراة. واحتسب محمد سلامة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي بعد ملامسة ريعو لاعب ابو قير للكرة داخل منطقة الجزاء. وأشهر سلامة البطاقة الحمراء في وجه ريعو وأمره بالخروج من الملعب، ويستكمل ابو قير للاسمدة المباراة بعشرة لاعبين. وتصدى وليد سليمان لركلة الجزاء وسددها بقوة في مرمى محمد طلعت حارس مرمى ابو قير للاسمدة . ودخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏ خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏ خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏ خط الهجوم: أليو بادجي.‏

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