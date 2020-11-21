نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرب الرمل يفوز على سرس الليان ودياً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق عرب الرمل، بقيادة المدير الفني، يوسف الأزهري، على حساب فريق سرس الليان، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة الودية التي أقيمت اليوم السبت، بملعب سرس الليان، استعداداً للموسم الجديد من القسمين الثاني والثالث.

سجل هدفي الفوز لعرب الرمل أحمد أبو مصطفى، وأحمد جلال، وشهد اللقاء الدفع بمجموعة من اللاعبين تحت الإختبار من جانب الفريق السرساوي، بجانب بعض العناصر من الشباب، وتولى إدارة اللقاء الحكم إسلام الرفاعي.

ويستعد عرب الرمل لخوض منافسات دوري القسم الثالث، بينما يواصل سرس الليان تدريباتة في الواحدة من ظهر الأحد استعداداً للقاء جمهورية شبين يوم الأربعاء المقبل، بالقسم الثاني.