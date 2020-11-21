وصول حافة الزمالك إلى استاد السويس استعدادا لمواجهة نادي مصر

وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي استاد السويس الجديد استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره إف سي مصر في ربع نهائي كأس مصر والتي تقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم .

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم على معاينة أرضية استاد السويس فور وصولهم مباشره ، وذلك قبل مواجهة فريق نادي مصر في بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو إراحة كل من محمد أبو جبل ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد من مباراة الفريق أمام نادي مصر المقرر لها مساء اليوم في دور الثمانية لكأس مصر.

وقرر المدير الفني استبعاد اللاعبين من القائمة التي ستخوض لقاء الكأس من أجل منحهم راحة قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 27 نوفمبر الجارى في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفني للفريق الأبيض بمحمود جنش في حراسة المرمى وعدد من البدلاء في تشكيل لقاء اليوم.

ويغيب عن الزمالك كل من محمد عبدالشافي و حازم إمام و عمر السعيد للإصابة و أشرف بن شرقي لعدم وصوله للقاهرة وفرجاني ساسي للإيقاف.

وكشف الجهاز الفني لفريق الزمالك عن سلبية مسحة كورونا الثانية لحازم إمام ظهير أيمن الفريق والتي خضع لها بالأمس للاطمئنان عليه.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أنه سيتم وضع برنامج تدريبي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري باستاد القاهرة .

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بعد انتهاء الزمالك من لقاء نادي مصر في دور الثمانية بكأس مصر والمقرر له اليوم .

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتدا من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.