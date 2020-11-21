نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديا.. بورفؤاد يفوز على طلخا ويواجه كفر البطيخ الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الاول للكرة بنادي بورفؤاد بقيادة " محمد ياسين " الفوز على نظيره كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب بورفؤاد الرئيسي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد .

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بورفؤاد بهدفين احرزهما محمد سمير و عبد الحي ناصر ، وفي الشوط الثاني استطاع كهرباء طلخا ان يحرز هدفه الوحيد من ركلة جزاء ، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الملعب .

ادار المباراة طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من اسلام القماش حكم ساحة ومحمد شفيق مساعد اول واحمد طارق شلبي مساعد تاني بفوز بورفؤاد بهدفين مقابل هدف .

يذكر ان فريق بورفؤاد قد فاز الخميس الماضي على راس البر بملعبه بهدف نظيف ومن المقرر ان يواجه بورفؤاد كفر البطيخ الاثنين المقبل في ختام مبارياته الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد نهاية الشهر الجاري .