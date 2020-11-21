الرياضة

زيدان: كنا نستحق الفوز أمام فياريال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ع تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام مضيفه فياريال بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"التعادل ليس جيّدًا، استحقينا المزيد اليوم، ويزعجني إضاعة جهود اللاعبين".

وأضاف :"لقد خسرنا نقطتين، أُهنّئ لاعبي فريقي على ما بذلوه، كانت هنالك فرصة لإضافة النقاط الثلاث".

وأشار :"المعلومات التي تتحدث عن أنني أطلب خروج إيسكو ليست صحيحة، ما تحدثنا عنه سيبقى في الداخل، إيسكو لاعبٌ لـ ريال مدريد في الوقت الحالي".

وأوضح :"أوديغارد كان مُتعبًا، كارفخال وناتشو لم يلعبان كثيرًا، ولكن لا يمكنني تغيير الجميع، يمكن أن يحدث هذا في كرة القدم".

وأردف :"هازارد بخير ولكن علينا إدارة الدقائق التي سيلعبها مع الفريق".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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