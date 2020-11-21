نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد بدلا من أوناجم أمام نادي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض محمد أوناجم لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للإصابة أثناء الإحماء قبل مواجهة نادي مصر بكأس مصر ما اضطر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق لابعاده عن اللقاء.

ودخل مصطفى محمد مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي بدلا من أوناجم الذي خرج من قائمة اللقاء وحل بدلا منه أسامة فيصل على دكة البدلاء.

ويواجه الزمالك نادي مصر في ربع نهائي الكأس على استاد السويس الجديد في تمام الثامنة مساء.