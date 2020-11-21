نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن وليد سليمان اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وأضاف طبيب القلعة الحمراء، أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي غدًا من أجل الاطمئنان على حالته.

وأوضح أن حالة وليد مسقرة وسيتم الاطمئنان عليه قبل مران الغد.

يذكر أن الأهلي فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان في الدقيقتين 15 و26 من عمر الشوط الأول.