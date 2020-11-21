نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن وليد سليمان اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
وأضاف طبيب القلعة الحمراء، أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي غدًا من أجل الاطمئنان على حالته.
وأوضح أن حالة وليد مسقرة وسيتم الاطمئنان عليه قبل مران الغد.
يذكر أن الأهلي فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان في الدقيقتين 15 و26 من عمر الشوط الأول.