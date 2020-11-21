نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابة وليد سليمان.. تعرف على عدد المصابين في مستشفي الأهلي (بالأسماء) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني النادي الأهلي العديد من الإصابات بين صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، وقبل المواجهة النارية المرتقبة للفريق ضد غريمه التقليدي الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن طبيب النادي الأهلي خالد محمود إصابة وليد سليمان بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

كما تعرض أمس الجمعة صالح جمعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت نتيجة المسحة الخاصة به إيجابية، ليخضع اللاعب للعزل الصحي في الفترة المقبلة ويتلقى بروتوكول العلاج الخاص بمواجهة الفيروس المستجد.

وانضم صالح جمعة لزميله بالفريق محمود عبد المنعم كهربا والذي تعرض أيضًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليًا للعزل الصحي حتي التعافي من المرض.

كما يفقد الأهلي في الوقت الحالي جهود النيجيري جونيور أجايي والذي تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مشاركته في مران الفريق، كما يغيب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق بسبب الإصابة في الركبة والذي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نظيره التوجولي في تصفيات أمم إفريقيا.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الثنائي أجايي وهاني سوف يشاركان في التدريبات الجماعية للفريق يوم الأحد المقبل.

تضم قائمة المصابين بالنادي الأهلي أيضًا محمد مجدي أفشة والذي تعرض للإصابة بعد كرة مشتركة مع زميله محمود وحيد في مران الأمس، وأجري غرزة في موضع الإصابة ولكنه سوف يشارك في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، وكذلك زميله علي لطفي حارس مرمي الفريق والذي تعرض لكدمة بسيطة في المران.

ويغيب بعض اللاعبين عن الأهلي بسبب إصابات طويلة المدي وأبرزهم محمد محمود والذي خضع لجراحة غضروف الركبة في شهر أكتوبر الماضي، وكذلك محمود متولي والذي أجري عملية الرباط الصليبي في أغسطس الماضي ويبتعد عن الملاعب، بالإضافة للثنائي سعد سمير، وكريم نيدفيد واللذان يغيبان منذ فترة طويلة.

يواجه الأهلي نظيره الزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.