نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور طه إسماعيل، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن مباراة أبوقير للأسمدة أكدت عدم صلاحية بعض لاعبي الأهلي لارتداء القميص الأحمر.

وفاز الأهلي على أبوقير للأسمدة بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس مصر مساء اليوم السبت في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال إسماعيل عبر قناة (أون تايم سبورتس 2) إن السنغالي أليو بادجي والأنجولي جيرالدو دا كوستا لا يصلحان للعب بالقلعة الحمراء وأداء اللاعبين علامة استفهام.

وأوضح أن بادجي لا يحصل على أي كرة مشتركة رغم بنيانه القوي كما أنه لا يستطيع استغلال الفرص بخلاف أنه لا يجيد التعاون مع زملاءه في التمرير والتحضير وأصبح بلا فاعلية.

وأشار إلى أن جيرالدو أداءه عشوائي بعض الشيء ولا يجيد المراوغة بجانب أنه ليس لاعباً سريعاً.

وانتقد إسماعيل أيضاً أداء أحمد الشيخ جناح أيمن الفريق مؤكداً أنه لاعب استعراضي يفتقد الفاعلية على المرمى كما أنه يجيد الاحتفاظ بالكرة ولكن بلا جدوى.