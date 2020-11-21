الرياضة

لاتسيو يسقط كروتوني بثنائية في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتسيو يسقط كروتوني بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق لاتسيو على مضيفه كروتوني 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي لاتسيو شيرو إيموبيلي، وخواكين كوريا، في الدقيقتين 21 و58.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد كروتوني عند نقطتين في المركز العشرين.

وهذا هو الفوز الرابع للاتسيو في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في مثلهما، فيما يظل فريق كروتوني بلا أي انتصار هذا الموسم، حيث حقق تعادلين فقط، وخسر في 6 مباريات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا