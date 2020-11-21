نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفض رحيل ثنائي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو الكرة بنادي الزمالك فكرة رحيل الثنائي الصاعد حسام أشرف وأسامة فصيل لاعبا الفريق الكروي الأول، على سبيل الإعارة خلال فترة الميركاتو المقبلة.

وتمسك مجلس إدارة الزمالك ببقاء الثنائي مع الفريق في الموسم الجديد، لاسيما بعد تألقهما في مباريات الدوري المصري.

من جانبه قرر مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعا مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، بعد مباراة إف سي مصر، من أجل الاستقرار بشكل نهائي على اللاعبين الراحلين في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة إف سي مصر غدا السبت ضمن إطار منافسات دور الثمانية بكأس مصر.