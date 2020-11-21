توتنهام ينتزع الصدارة بفوزه على مانشسترسيتي

توتنهام ينتزع الصدارة بفوزه على مانشسترسيتيانتزع فريق توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه مانشستر سيتي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز تشيلسي على نيوكاسل 2 - صفر، وبرايتون على أستون فيلا 2 - 1.

وتقدم توتنهام بهدف سجله هيونج مين سون في الدقيقة الخامسة، وأضاف جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 65.

ورفع توتنهام رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ليفربول وليستر سيتي يوم الأحد، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وهذا الفوز هو السادس لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، في المقابل أصبحت هذه هي الخسارة الثانية لمانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.