إلى الصدارة.. توتنهام يفوز على مانشستر سيتي 2-0 فى الدوري الإنجليزي

نجح فريق توتنهام في الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين للا شئ من المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف توتنهام الاول عن طريق سون في الدقيقة 5 من بداية الشوط الأول، وشهدت أول الدقائق سيطرة واضحة من جانب فريق توتنهام على الكرة.

وأضاع ديبروين لاعب مان سيتي هدف محقق في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية جاءت في ظهر زميله البرازيلي جيسوس وهو في مصيدة التسلل لتخرج الكرة وتحسب تسلل على الفريق السماوي.

وشهدت الدقيقة 15 هدفا ملغيا من جانب الحكم للاعب الإنجليزي كين بعد جملة رائعة من تمريرة سون .

وشهدت الدقيقة 26 هدفا ملغيا من جانب حكم اللقاء لصالح إيمريك لابورت مدافع فريق مانشستر سيتي بعدما لمست الكرة في يد زميله جيسوس ليرجع الحكم لتقنية الفار ويلغي الهدف لتصبح نتيجة الشوط الأول 1/0 لصالح فريق توتنهام.

وفي الشوط الثاني ، استطاع لوسيلسيو لاعب توتنهام إحراز الهدف الثاني والأخير لفريقه في الدقيقة 64 بعدما جاءت له من تمريرة رائعة من كين ثم سددها من بين رجلين حارس مانشستر سيتي .

وبهذه النتيجة ، تربع فريق توتنهام على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة مؤقتاً، بينما توقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند النقطة 12 في المركز العاشر من ترتيب الدوري .

وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بدء المباراة بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : كايل ووكر، روبن دياز، إيمرك لابورت، كانسيلو

خط الوسط : رودريجو، كيفن دي بروين، رياض محرز، بيرناردو سيلفا،

خط الهجوم : فيران توريس، جابرييل جيسوس.

بينما بدء البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني لفريق توتنهام بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: هوجو لوريس، سيرج أورييه، توبي ألدرفيريلد، إريك دير، ريجيليون،

خط الوسط: بيير-إيميل هويبيرج، سيسوكو، ندومبيلي، ستيفن بيرجوين،

خط الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين.

وسخر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بسبب إصابة رحيم ستيرلينج نجم السماوي.

كان جوزيه مورينيو قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي، أن السماوي ضغط على جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، لاستبعاد رحيم سترلينج بداعي الإصابة.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة " ذا صن" البريطانية، ردا على مورينيو"" ربما يكون جوزيه طبيبا وأنا لا أعرف".

وتابع:" على مورينيو التحدث مع طبيب منتخب إنجلترا، أو طبيب مانشستر سيتي لمعرفة إصابة رحيم ستيرلينج.

وستكون المواجهة خارج التوقعات، حيث يتطلع مورينيو لمواصلة تفوقه على ضيفه فريق جوارديولا للموسم الثاني على التوالي.

في المقابل، يسعى جوارديولا للثأر من توتنهام بعد أن تلقى هزيمة أمامه بنتيجة 2-0 في الأسبوع الـ25 من الموسم الماضي، كما ستكون الثلاث نقاط مهمة كثيرًا بالنسبة له لتحسين موقفه بجدول الدوري الإنجليزي الذي سيطر عليه مرتين على التوالي قبل أن يتوج به ليفربول العام الماضي.

ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وأستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" مع نظيره برايتون في تمام الخامسة مساءً، قبل أن يختتم مانشستر يونايتد مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة بمواجهة ويست بروميتش ألبيون في تمام العاشرة ليلًا.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.

وبموجب اقتراح الوزارة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة.

ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.