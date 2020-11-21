أسامة فيصل يتعادل للزمالك أمام اف سي مصر

أحرز أسامة فيصل هدف الزمالك التعادل فى مرمى اف سي مصر بالوقت بدل الضائع في المباراة المقامة حاليا فى إطار ربع نهائي كأس مصر والمقامة حاليا على ملعب استاد السويس الجديد.

بدأ اللقاء بسيطرة زملكاوية وتعرض فى الدقيقة الأولى إمام عاشور للعرقلة من جانب لاعب اف سي مصر ومنحه محمود عاشور حكم اللقاء ركلة حرة وأرسل شيكابالا كرة طولية فى الدقيقة الثالثة تسلمها كاسونجو وراوغ مدافع المنافس وسدد الكرة يمسكها حارس المرمى بصعوبة.

وجرت محاولات من جانب كاسونجو لاختراق دفاعات فريق اف سي ومصر وتسلم كرة طولية من خلف المدافعين وسجل هدفا قام بإلغاءه محمود عاشور حكم اللقاء بداعي التسلل فى الدقيقة التاسعة.

ونجح مدافع اف سي مصر فى الدقيقة 17 فى إفشال محاولة شكيابالا فى التوغل الى داخل منطقة الجزاء وحصل يوسف أوباما على ركلة حرة إثر تعمد لاعب المنافس شده فى الجبهة اليمني وإسقاطه على الأرض بالدقيقة 18.

وأرسل فى الدقيقة 20 إمام عاشور كرة طولية تصل إلى داخل منطقة الجزاء ينجح حارس إف سي مصر فى الإمساك بها قبل أن يصل إليها يوسف أوباما .

وإحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 22 ركلة حرة ضد رضا الويشي مهاجم اف سي مصر لإرتكابه خطأ ضد محمود علاء مدافع الزمالك وسدد أحمد عادل لاعب أف سي مصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 23 تمر إلى جوار مرمى محمود جنش حارس القلعة البيضاء.

وقام حكم اللقاء محمود عاشور بإلغاء قراره الذى احتسبه فى الدقيقة 25 بركلة جزاء لصالح مهاجم الزمالك كابونجو كاسونجو بعد لمس مدافع اف سي مصر الكرة بيده وبدوره قام الحكم المساعد برفع الراية وإحتساب الكرة تسلل وعدم إحتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد محمود علاء فى الدقيقة 30 بعد إرتكابه خطأ ضد مهاجم فريق اف سي مصر رضا الويشي وأطلق شيكابالا فى الدقيقة 34 قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس مرمى اف سي مصر.

مرر يوسف أوباما فى الدقيقة 39 كرة داخل منطقة الجزاء تسلمها كاسونجو وراوغ مدافع اف سي مصر وسدد الكرة تعلو العارضة ليحتسبها حكم اللقاء تسلل بعد رفع المساعد راية التسلل.

وشهدت مجريات الشوط الثاني استحواذ لاعبي الزمالك على منتصف الملعب وفشل شيكابالا فى السيطرة على الكرة أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 47 ونجح مدافع اف سي مصر فى إبعادها الى منتصف الملعب.