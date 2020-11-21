الزمالك: محمد أوناجم يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من لقاء الأهلي

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق التي تعرض لها قبل انطلاق مباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر.
وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.
وكان الجهاز الفني للزمالك دفع بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي قبل انطلاق المباراة بدلا من محمد أوناجم بعدما تعرض اللاعب للإصابة اثناء عمليات الإحماء.
جدير بالذكر أن الفائز من الزمالك ونادي مصر سيواجه فريق طلائع الجيش في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا
وتعرض محمد أوناجم لاعب الفريق الاول لنادي الزمالك للإصابة خلال ادائه عمليات الاحماء في الوقت الحالي استعدادا لمواجهة الابيض أمام نادي مصر في بطولة كأس مصر على استاد الاسماعيلية.
فيما كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك عن سلبية مسحة كورونا الثانية لحازم إمام ظهير أيمن الفريق والتي خضع لها بالأمس للاطمئنان عليه.
وأوضح مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أنه سيتم وضع برنامج تدريبي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المقرر له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري باستاد القاهرة .
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بعد انتهاء الزمالك من لقاء نادي مصر في دور الثمانية بكأس مصر والمقرر له اليوم .
واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتدا من يوم الاثنين المقبل استعداد للقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.
ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.
ويستعد الفريق الأبيض حاليا للقاء نادي مصر مساء اليوم السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر اليوم بالسويس استعدادا للمباراة.
ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة يوم الأحد المقبل للكشف عن فيروس كورونا قبل الانتظام في معسكر بعد ظهور نتيجة العينة.
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