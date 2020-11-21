الأهلي يعود للتدريبات غدًا على ملعب التتش استعدادًا للزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه مساء غدٍ على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة ‏الزمالك المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ‏وعقب نهاية المران يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق، وفقًا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ، ‏مدير الكرة.‏

ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل ‏المباريات الرسمية.‏

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ‏ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار ‏الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن الثلاثي علي لطفي ومحمد هاني وجونيور أجايي، سوف ‏ينتظمون في مران الفريق الجماعي بشكل تدريجي، ابتداء من غدٍ، بعد الاطمئنان على حالتهم ‏والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏

وأجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية مساء اليوم، داخل مقر النادي بالجزيرة، ‏بعد العودة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في ‏نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، قبل الدخول في معسكر ابتداء من غدٍ، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة في نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل ‏المباريات الرسمية.‏

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ‏ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار ‏الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ‏الثمانية في بطولة كأس مصر.

سجل وليد سليمان هدفي الأهلي في الدقيقتين ١٥ و٢٦، فيما سجل كيرفالا هدف أبو قير.

بهذا الفوز يضرب الأهلي موعدًا لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة

وتعد مباراة اليوم بروفة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم ٢٧ نوفمبر الجاري على استاد القاهرة.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية معظم عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعربي بدر ‏ومحمود وحيد ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد نبيل وأليو بادجي.‏

شهدت الدقائق الأولى ضغطًا قويًّا من الأهلي، ومحاولات لفرض سيطرته على مجريات المباراة، واختراق دفاع أبو قير، وفي الدقيقة العاشرة يرسل حمدي فتحي تمريرة طولية وصلت إلى أليو بادجي، المنطلق في الهجوم، ولكن يتصدى للكرة الحارس محمد طلعت.

في الدقيقة ١٣ يطلق حمدي فتحي تصويبة تصطدم بدفاع أبو قير، ويحصل الفريق على ضربة ركنية لم تستغل.

في الدقيقة ١٥ ينجح وليد سليمان في تسجيل هدف مبكر للأهلي من تصويبة قوية تسكن شباك الفريق السكندري. وجاءت بداية الهجمة عن طريق الشيخ الذي حاول المراوغة في منطقة الجزاء، ولكن ترتد الكرة من الدفاع لسليمان الموجود داخل منطقة الجزاء، الذي أطلق تصويبة لا تصد ولا ترد ليعلن تقدم الأهلي.

يحتسب محمد سلامة، حكم المباراة، ضربة جزاء وبطاقة حمراء على إبراهيم ريعو لاعب أبو قير، بعد اللجوء إلى الفار، والتأكد أن اللاعب لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، وتصدى وليد سليمان للكرة، وينجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ٢٦.

يضغط الأهلي بقوة لإضافة المزيد من الأهداف، ويطلق حمدي فتحي تصويبة قوية في الدقيقة ٣٢ تصطدم بدفاع أبو قير على حدود منطقة الجزاء.

يحصل أبو قير على الضربة الركنية الثانية له في المباراة في الدقيقة ٣٥ يبعدها دفاع الأهلي.

في الدقيقة ٣٨ يقلص الغيني كيرفلا النتيجة بعد استغلال عرضية من الجبهة اليمنى، حولها بقدمه وينجح في تسجيل هدف للفريق السكندري وتصبح النتيجة ٢-١ للأهلي.

وتمر الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة، ويطلق محمد سلامة، حكم المباراة، صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

يواصل الأهلي ضغطه بحثًا عن هدف جديد مع انطلاقة الشوط الثاني، وسط نشاط ملحوظ من فريق أبو قير، الذي حصل على دفعة معنوية بعد الهدف الذي سجله كيرفالا، وينجح محمد الشناوي في الوصول إلى كرة طولية قبل أن تصل إلى لاعبي أبو قير.

يدفع موسيماني بمحمد مجدي أفشة بدلا من اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا في الدقيقة ٥٨، في محاولة لتنشيط الهجوم.

يعود الأهلي للاستحواذ ويضغط بقوة في منتصف ملعب أبو قير، وتضيع فرصة مؤكدة في الدقيقة ٦١، بعد تمريرة رائعة من أفشة للسنغالي بادجي المنفرد بالمرمى، الذي أطلق تصويبة قوية تصطدم بجسد الحارس محمد طلعت أثناء خروجه من المرمى.

يواصل الأهلي الضغط ويطلق أفشة تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس أبو قير.

في الدقيقة ٦٦، يمرر ربيعة كرة طولية لبادجي داخل منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة تمر بجوار القائم الأيمن لحارس أبو قير، وتضيع فرصة جديدة للأهلي.

يدفع موسيماني بتغييرين دفعة واحدة في الدقيقة ٧٠، حيث شارك أليو ديانج وحسين الشحات بدلا من الشيخ ووليد سليمان.

ويواصل لاعبو الأهلي انتشارهم في وسط ملعب أبو قير واستحواذهم التام على الكرة، ويطلق الشحات تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

في الدقيقة ٨٢، يدفع الجهاز الفني بمروان محسن بدلا من أليو بادجي.

وتمر الدقائق الأخيرة دون أن تشهد أي تعديل في النتيجة، في ظل استمرار تفوق الأهلي وسيطرته على مجريات اللعب.

ويطلق الحكم محمد سلامة صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الأهلي على أبو قير بهدفين مقابل هدف، وتأهله إلى نصف نهائي البطولة.