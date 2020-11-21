نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، عن تفاصيل إصابة نجم الفريق وليد سليمان أمام أبو قير للأسمدة

وتعرض سليمان للإصابة، اليوم السبت، بعدما شارك في فوز الأهلي على أبو قير للأسمدة (2-1)، لحساب ربع نهائي كأس مصر.

وقال محمود، خلال تصريحات صحفية، إن وليد سليمان اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، خلال المباراة.

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل المران، غدًا الأحد، من أجل الاطمئنان على حالته، مشددًا على أنها مستقرة.

وتنتظر الأهلي مباراة تاريخية أمام غريمه الزمالك، الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.