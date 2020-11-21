نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي لمنطقة الاسماعيلية.. هذه قصة تجميد البلدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي سليم المدير التنفيذي لمنطقة الاسماعيلية لكرة القدم أن النشاط الرياضي بنادي بلدية الاسماعيلية لم يتم تجميده بسبب عدم ارسال القائمة الأولى لانه ارسلها فعليا

واضاف " سليم " في تصريحات ل " الفجر الرياضي " أن النادي ارسل قائمة ثم طلب تبديل لاعبين بها ومسح اخرين لرحيلهم ، كما ارسل قوائم للناشئين ، ثم طالب مسؤلي النادي الإنسحاب بطلب رسمي بسبب عدم وجود مستثمر لكن تم سحب الطلب في اليوم التالي .

واختتم " سليم " مازال امام النادي فرصة للمشاركة في الموسم الجديد من دوري القسم الثالث والذي تنظم منافساته المنطقة بإرسال القائمة الثانية لتشمل كل اللاعبين الذين تخلفوا عن الأولى ، وفي حالة الانسحاب سيتم توقيع غرامة