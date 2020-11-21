الرياضة

المدير التنفيذي لمنطقة الاسماعيلية.. هذه قصة تجميد البلدية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي لمنطقة الاسماعيلية.. هذه قصة تجميد البلدية في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - أكد علي سليم المدير التنفيذي لمنطقة الاسماعيلية لكرة القدم أن النشاط الرياضي بنادي بلدية الاسماعيلية لم يتم تجميده بسبب عدم ارسال القائمة الأولى لانه ارسلها فعليا

واضاف " سليم " في تصريحات ل " الفجر الرياضي " أن النادي ارسل قائمة ثم طلب تبديل لاعبين بها ومسح اخرين لرحيلهم ، كما ارسل قوائم للناشئين ، ثم طالب مسؤلي النادي الإنسحاب بطلب رسمي بسبب عدم وجود مستثمر لكن تم سحب الطلب في اليوم التالي .

واختتم " سليم " مازال امام النادي فرصة للمشاركة في الموسم الجديد من دوري القسم الثالث والذي تنظم منافساته المنطقة بإرسال القائمة الثانية لتشمل كل اللاعبين الذين تخلفوا عن الأولى ، وفي حالة الانسحاب سيتم توقيع غرامة

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا